Cagliari

I dati della Fondazione Gimbe: a Cagliari l’aumento maggiore (+42%)



Risale la curva dei contagi da Coronavirus in Sardegna (e in generale in tutta Italia) nell’ultima settimana.

Nell’Isola le persone al momento positive sono 740 (in aumento) ogni 100mila abitanti e i contagi sono cresciuti del 30,6% rispetto alla settimana precedente.

È uno dei dati raccolti nel rapporto settimanale diffuso dalla Fondazione Gimbe.

La provincia di Oristano è tra quelle che registrano la percentuale di aumenti minore, dopo quella di Nuoro (che è in controtendenza).

Se si analizzano i nuovi casi per 100mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia, Cagliari con 532 contagiati fa registrare un +42% rispetto alla settimana precedente; Sassari 196 (+34,2%); il Sud Sardegna 495 (+32,6%), Oristano 411 (+19,5%), Nuoro 233 (-4,7%).

In Sardegna sono sopra la media nazionale i posti letto occupati in area medica (6,6%) e in terapia intensiva (2,9%).

Giovedì, 16 giugno 2022

