Bosa

Delibera della giunta guidata dal sindaco Casula

Bosa rinuncia al Carrasegare Osincu. La giunta comunale, guidata dal sindaco Pier Franco Casula, con apposita delibera – e in accordo con l’associazione Carrasegare Osincu – ha scelto di “svolgere regolarmente alcuni iniziative, quali i concorsi per le scuole e le temporanee di pittura, rinviando a un altro periodo la gran parte degli eventi che comportano sempre assembramento”, chiarisce Casula. “Per favorire la partecipazione delle scuole e dei cittadini, oltre a consentire una adeguata pubblicità e promozione, quasi sicuramente gli eventi saranno svolti in tarda primavera o inizio estate”.

“Al momento”, continua il sindaco di Bosa, “promuoveremo dei concorsi per le scuole. Per la scuola dell’infanzia il premio Renzo e Zazà, che prevede la realizzazione di disegni e manufatti di maschere e oggetti che richiamino il carnevale. Il l premio delicato a due bosani amici di tutti, recentemente scomparsi proprio nei giorni dei festeggiamenti del carnevale. Per la scuola primaria il premio maestra Anna Canu, che prevede l’elaborazione di canzoni a trallallera, poesie e racconti. Il premio è dedicato alla maestra che, insieme ad alcune colleghe, ebbe l’intuizione di far nascere quello che oggi è diventato uno degli eventi di cernevaleschi più attesi: la sfilata delle scuole. Per la scuola secondaria di primo grado, infine, c’è il premio Francesco Pirinu che prevede l’elaborazione di cantones de carrasegare o temi e prevede l’elaborazione di racconti attraverso fotografie o filmati, con la descrizione dei canti e delle maschere rappresentate. Il premio delicato a un bosano doc, riconosciuto come uno dei più bravi autori delle classiche Cantones de carrasegnare.

“Per il 26 e 27 febbraio sarà organizzata un estemporanea di pittura che avrà come tema per gli artisti di tutta la Sardegna i colori del carnevale di Bosa”, conclude Pier Franco Casula, “per gli altri eventi del carnevale bosano si stabilirà un calendario spalmando gli eventi su più giornate e coinvolgendo anche gli operatori locali nel rilanciare il carnevale, dopo lo stop imposto dal covid”.