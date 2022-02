Oristano

Situazione sempre più drammatica

Un quinto paziente positivo al coronavirus è morto stamattina al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Il decesso segue i quattro registrati nelle giornate di ieri e di avant’ieri.

Il paziente era già arrivato al Pronto Soccorso in gravi condizioni e, come gli altri deceduti, avrebbe avuto necessità di essere trasferito con urgenza in un reparto di terapia intensiva. Purtroppo, però, anche per lui si sono rimaste sbarrate le porte delle strutture attrezzate dell’isola, pure se dedicate ai pazienti Covid.

La situazione al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano resta così molto grave: i pazienti positivi al Covid, continuano ad occupare una buona parte del presidio, dov’è ormai saltata la distinzione tra zona “pulita” e zona “sporca” e il personale è in estrema difficoltà, anche perché alle già gravi carenze d’organico in questi ultimi giorni si sono aggiunte le assenze di operatori sanitari positivi al virus. Quelli che restano in servizio, inoltre, devono far fronte anche a pazienti gravi, non Covid.

Insomma una situazione ormai al limite della sostenibilità che vede il Pronto soccorso di Oristano trasformato indebitamente in un reparto Covid del San Martino, dichiarato invece ospedale non Covid, senza le necessarie risorse strumentali e professionali e con operatori e pazienti esposti a gravi rischi e responsabilità.

Da aggiungere che si rende periodicamente necessario il ricorso alla temporanea chiusura del Pronto soccorso, con il 118 costretto a dirottare altrove i pazienti con necessità di cure urgenti.

Nè è servita a risolvere il problema l’apertura al Delogu di Ghilarza del reparto Covid, dove affluiscono i soli pazienti con necessità di cure a bassa intensità; né l’inaugurazione di altri reparti di terapia intensiva negli ospedali Covid dell’isola.

Martedì, 1° febbraio 2022