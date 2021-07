Coronavirus, nuovi contagi anche nell’Oristanese: sei casi tra Arborea e Cabras

“Sul Green pass, noi abbiamo detto, in tempi non sospetti, che il tema vero è il controllo della circolazione virale che cammina sulle gambe degli uomini. Quindi se la Sardegna raggiunge, così come già accaduto, una neutralità di fondo rispetto ai contagi, l’utilità è che si eviti l’arrivo di persone che possano portare una nuova circolazione. Da qui la necessità di utilizzarlo prima degli imbarchi, così facendo non ci sarebbe bisogno di pensare a una sua applicazione per l’ingresso nei bar, ristoranti o altri locali”, ha il presidente Christian Solinas.

“Quello turistico è un settore trainante sul quale la Regione ha scommesso molto. La stagione sta dando numeri confortanti. Stiamo lavorando tutti perché ci sia un governo ottimale dell’epidemia per dare garanzie all’economia in generale”, ha detto ancora il presidente Solinas.

Anche in provincia di Oristano si assiste a un aumento dei casi di contagio al coronavirus. In mattinata la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, ha reso nota la conferma dell’accertamento di due casi di positività nel paese.

Fonte: Link Oristano

