San Nicolò d’Arcidano

Il presidente Loru: “Aspettiamo tempi più sereni per far festa insieme”

La ripresa dei contagi e il nuovo decreto del Governo bloccano anche la Pro loco di Arcidano, costretta ad annullare i prossimi eventi in programma in paese: la tombolata, che era in programma per per domani, e il falò di Sant’Antonio Abate previsto per il 16 gennaio.

Ne ha dato notizia il presidente Mauro Loru. “L’ultimo decreto del Governo vieta le feste in piazza”, ha detto il presidente della Pro loco, “ma soprattutto la nostra coscienza ci impedisce di mettere a repentaglio la nostra salute”.

“Aspettiamo tempi più sereni”, ha concluso Mauro Loru, “per riunirci a far festa insieme”.

Organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, la tombolata – con l’utilizzo di un maxischermo – avrebbe permesso di devolvere il ricavato a un’associazione benefica del territorio.

Mercoledì, 5 gennaio 2022

