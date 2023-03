Coronavirus: incidenza ancora in calo in Sardegna ma non nell’Oristanese: +11,6%

Cagliari

L’aggiornamento settimanale della Fondazione Gimbe

Cala ancora la curva epidemiologica del Coronavirus in Sardegna: nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo si registra un miglioramento dell’incidenza per 100mila abitanti (34,2) e una diminuzione dei nuovi casi (-14,1%) rispetto alla settimana precedente. Unica eccezione: la provincia di Oristano, dove l’incidenza di casi per 100mila abitanti è pari a 31, con un incremento dell’11,6% rispetto alla settimana precedente.

Dati in calo, invece, nella Città metropolitana di Cagliari, con l’incidenza pari a 46 (- 30,2% rispetto alla settimana precedente), Sassari 30 (- 3,4% rispetto alla settimana precedente) e Nuoro 25 (- 9,1%). Nel Sud Sardegna l’incidenza è pari a 31, stabile rispetto alla settimana precedente.

Lo rileva la Fondazione Gimbe nel consueto aggiornamento settimanale dei dati regione per regione.

Negli ospedali sardi restano sopra la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid, sia in area medica (9,2%), sia in terapia intensiva (4,4%).

Per quanto riguarda i vaccini, la percentuale di popolazione in Sardegna che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,7% (media Italia 13,9%) a cui aggiungere la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita dal virus da meno di 180 giorni, pari al 0,4%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 18% (media Italia 15,5%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 1,6%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 22,5% (media Italia 31,2%); il tasso di copertura vaccinale con quinta dose è del 10,6% (media Italia 15,3%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 41,8% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 4,4% (media Italia 3,2%) solo con prima dose.

Lunedì, 6 marzo 2023