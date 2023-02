Coronavirus: in Sardegna calano i contagi, -23,2% nell’Oristanese

Cagliari

I dati della Fondazione Gimbe

Nell’ultima settimana in Sardegna sono diminuiti del 25,3% i contagi da coronavirus. In provincia di Oristano l’incidenza è calata dell’23,2%, con 28 casi ogni 100.000 abitanti. È la fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe, che stamane ha aggiornato la valutazione sull’andamento della pandemia in Italia. Il periodo preso in esame va da venerdì 17 febbraio a giovedì 23.

Nell’isola i casi di contagio ogni 100.000 abitanti sono passati da da 53,3 a 39,8. Buone notizie arrivano dal Sassarese, dove l’incidenza si è più che dimezzata (-51,8%, con 31 casi per 100.000 abitanti). Seguono Sud Sardegna 31 (-21,5%), Cagliari 66 (-4,1%) e Nuoro 27 (-1,8%).

Sono sopra la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica (9,2%) e quelli occupati in terapia intensiva (2,9%).

La Fondazione Gimbe monitora anche l’andamento della campagna vaccinale, che va ancora a rilento. La percentuale di popolazione sopra i 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari all’13,7% (media Italia 13,9%). Un ulteriore 0,4% è temporaneamente “protetto”, perché si tratta di persone che sono guarite dal Covid-19 da meno di sei mesi.

Il 17,8% dei vaccinati non ha ricevuto la terza dose (media Italia 15,2%). A questo dato va però aggiunto un ulteriore 1,8% della popolazione, coloro che non possono ricevere il richiamo perché sono guariti da meno di quattro mesi.

Il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose è del 22,5% (media Italia 31,2%), mentre con la quinta è appena del 10,5% (la media nazionale è del 15,1%).

Restano fermi i dati relativi alle vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il ciclo vaccinale è stato completato dal 41,8% dei bambini. In questo caso però la media italiana è ferma al 35,3%. Un ulteriore 4,4% di bambini ha ricevuto soltanto la prima dose (media nazionale del 3,2%).

Lunedì, 27 febbraio 2023

