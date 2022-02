Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Gravi difficoltà sta incontrando il personale, viste le assenze per contagio da coronavirus e la delicata situazione in cui si deve operare.

Resteranno in Pronto soccorso i pazienti positivi al covid, in gravi condizioni.

Nella seconda ala del reparto medicina saranno ospitati i pazienti in gravi condizioni, già ricoverati in reparto e negativi al tampone. I ricoverati in medicina non in gravi condizioni saranno dimessi previa l’effettuazione del tampone di controllo sul coronavirus.

L’Asl, inoltre, ha deciso di allestire d’urgenza una sorta di “area covid” al San Martino, negli spazi del reparto medicina, visto il focolaio registrato nello stesso reparto, dove si sono contagiati una quindicina tra pazienti e sanitari. L’operazione prevede che siano riservati 20 posti letto in una delle due ali del reparto, isolata dall’altra. Vi troveranno posto i pazienti risultati positivi al coronavirus e già ricoverati nel reparto e i pazienti positivi al covid non gravi che si trovano nel Pronto soccorso, da dove verranno trasferiti.

La decisione di chiusura è stata assunta dai dirigenti dell’Asl, vista la grave situazione venutasi a creare nel presidio, dove stamane erano ricoverati ben 19 pazienti positivi al covid, tra i quali alcuni anche in gravi condizioni che non trovano posto nei reparti di terapia intensiva di uno degli ospedali sardi attrezzati.

