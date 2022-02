Roma

Per gli studenti vaccinati niente più “dad”

“La scuola è il cuore del nostro paese e vogliamo lavorare per ridurre il più possibile la didattica a distanza”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Consiglio dei ministri che ha deciso nuovi provvedimenti per la gestione della pandemia da coronavirus.

In particolare, per quel che riguarda le regole sulla scuola, il ministro ha detto che “i vaccinati non andranno più in dad e nei pochi casi di dad questa non durerà più 10 giorni ma 5”.

Il ministro ha anche spiegato che le nuove regole sulla dad riguardano tutta la scuola: nelle scuole dell’infanzia si va in dad con 5 casi positivi, nella scuola primaria si va in dad con 5 casi ma solo i non vaccinati. Infine, anche nella scuola secondaria dopo 2 casi di positivi andranno in dad solo i non vaccinati.

Tamponi. “Per la scuola si prevede anche il tampone fai da te”, ha spiegato ancora il ministro Speranza. “Il meccanismo di autosorveglianza può prevedere anche questo strumento. In questa nuova fase della pandemia anche i tamponi di autotesting sono uno strumento che può essere utile”.

