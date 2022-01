Oristano

Il grido d’allarme di Raffaele Secci, presidente provinciale dell’Ordine delle professioni infermieristiche



Una guerra impari per chi è in prima linea da due anni, come gli infermieri. Raffaele Secci, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Oristano si domanda come mai le Istituzioni non prestino la giusta attenzione al personale sanitario che si impegna per tutelare la salute dei cittadini. Riportiamo il testo completo del suo intervento.

A ormai due anni dalla comparsa di questa pandemia, il Sistema Italia con un moto ondulatorio è ancora in emergenza. Emergenza che per gran parte grava sulle spalle (e non solo) dei pochi infermieri, chiamati ancora una volta a garantire il tracciamento (fronte sempre più critico come dimostrano le code agli hub), la campagna vaccinale e l’assistenza ospedaliera, con continue rimodulazioni di organico e logistica per ciò che attiene le aree covid e le terapie intensive. Perché il virus richiede soprattutto assistenza infermieristica.

Più volte e in più sedi, sopratutto quelle istituzionali, gli Ordini professionali hanno lanciato il grido di allarme, chiedendo che una maggiore attenzione fosse data alla formazione, sia in termini di qualità che in termini di quantità.

Ma a nulla o poco è valso, tanto che ad avere la meglio è stata la logica dei tagli delle risorse al Servizio sanitario nazionale e macroscopici errori nella programmazione formativa.

Chi oggi è in prima linea in questa guerra impari si trova ad affrontare un peso sia fisico che psicologico non indifferente.

Da considerare oltretutto che attualmente la categoria di lavoratori maggiormente colpita dalla pandemia è proprio quella degli infermieri.

Questa è la fotografia di questo momento storico, all’inizio del 2022.

La sfida che ci attende è sicuramente di enorme portata, non solo in termini di salute, ma anche in termini socio economici.