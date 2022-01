Cabras

Programmate nel fine settimana, dopo l’ordinanza del sindaco di chiusura dei plessi

Si terrà nel fine settimana a Cabras la campagna di screening degli alunni e delle alunne delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Cabras e Solanas, che fa seguito a quanto previsto dalla ordinanza del sindaco di chiusura temporanea delle scuole.

Due le giornate organizzate in collaborazione con la Asl di Oristano, con medici, infermieri volontari e collaboratori.

I test antigenici, che sono stati forniti dalla Asl Oristano, verranno effettuati al centro polivalente nelle mattine di sabato 15 e domenica 16 gennaio, dalle 9 alle 12, secondo il seguente calendario:

Sabato 15 gennaio

Bambini della Scuola dell’infanzia (via De Gasperi Cabras – Pz. Muscas Solanas)

ore 09,00 – 10,00 cognomi con iniziale dalla lettera A alla F

ore 10,00 – 11,00 cognomi con iniziale dalla lettera G alla P

ore 11,00 – 12,00 cognomi con iniziale dalla lettera Q alla Z

Domenica 16 gennaio

Alunni Scuola Primaria (via Battisti Cabras – Via S. Paolo Solanas)

Alunni Scuola secondaria di primo grado (via Trieste Cabras)

ore 09,00 – 10,00 cognomi con iniziale dalla lettera A alla E

ore 10,00 – 11,00 cognomi con iniziale dalla lettera F alla O

ore 11,00 – 12,00 cognomi con iniziale dalla lettera P alla Z

“Nelle ultime settimane i contagi hanno subito un aumento incontrollabile, fatto che mi ha spinto a chiudere le scuole per consentire un rientro più sicuro dei più piccoli attraverso l’organizzazione di una campagna mirata di screening della popolazione scolastica”, ha dichiarato il sindaco Abis. “A causa della contagiosità molto elevata delle ultime varianti, proprio nel corso di questi giorni sono state riscontrate molte positività fra i più piccoli e purtroppo ogni giorno i numeri crescono. Vi sono ormai tanti bambini che presentano sintomi e sono in attesa di tampone”.

“Attendo fiducioso una adesione massiccia da parte dei genitori in modo che si possa ripartire con le lezioni in presenza con il maggior controllo possibile e con l’appello che, nel frattempo, venga accelerata la vaccinazione di quella parte di popolazione che, a causa della giovane età, non ha ancora potuto ricevere la prima dose”, continua il sindaco. “In caso di positività la famiglia dell’alunno coinvolto verrà contattata dal Servizio di Igiene Pubblica per la verifica con tampone molecolare e la gestione della quarantena sanitaria”.