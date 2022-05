«Un ringraziamento al sindaco Andrea Lutzu, all’Ordine dei Medici della provincia di Oristano, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, a tutti gli operatori sanitari che volontariamente e gratuitamente hanno prestato il loro servizio nella struttura, alla Protezione civile, ai volontari del soccorso e alle associazioni di volontariato, preziosi nel garantire un ordinato e corretto accesso alle vaccinazioni – dichiara la direttrice del Servizio di Igiene e sanità pubblica di Oristano, responsabile dell’hub, Maria Valentina Marras –. È stato un imponente sforzo organizzativo e professionale che ci ha impegnato per 13 mesi e che ci ha consentito di mettere in sicurezza la popolazione oristanese e di tornare gradualmente alla normalità, anche se è importante non abbassare la guardia».

I cittadini interessati all’avvio o al completamento del ciclo vaccinale, in particolare le persone con marcata compromissione del sistema immunitario, gli ultraottantenni, gli ultrasessantenni con elevata fragilità, a cui è raccomandata la quarta dose, a partire dalla prossima settimana potranno rivolgersi al Servizio di Igiene e Sanità pubblica di Oristano per la somministrazione.

Le vaccinazioni anti-Covid proseguiranno in altra sede: da martedì 31 maggio il servizio sarà effettuato negli ambulatori di Igiene e sanità pubblica di Oristano (via Carducci, 35 – 1° piano) tutti i martedì e i giovedì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.

Da venerdì prossimo 27 maggio il Centro vaccinale anti-Covid di Oristano, ospitato nel nuovo Palazzetto dello sport di Sa Rodia, verrà chiuso. Lo ha disposto la Direzione Asl Oristano, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità pubblica, considerato lo stato di avanzamento della campagna vaccinale che ha ormai abbondantemente superato il picco e che non richiede, allo stato attuale, l’utilizzo di una struttura dedicata.

Fonte: Link Oristano

