Coronavirus: da domani chiuse anche le scuole di Cabras

I bambini in questo periodo dovranno seguire le lezioni tramite la didattica a distanza, che al momento non si sa quanto potrà durare.

“Si tratta di una misura di forte cautela ma ho richiesto al Dipartimento di Igiene della Assl di eseguire in tempi molti rapidi il tracciamento dei contatti diretti avuti dal dipendente scolastico – ha detto il Sindaco Andrea Abis –, in modo da individuare con precisione le possibili quarantene e poter riaprire quanto prima le scuole”.

Da domani, mercoledì 7 aprile, a Cabras le scuole dell’Infanzia di via Machiavelli e della frazione di Solanas, la scuola Primaria di via Cesare Battisti e la Secondaria di primo grado di via Trieste resteranno chiuse in via precauzionale su disposizione dell’Ats di Oristano.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a