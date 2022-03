Cagliari

I dati nel rapporto settimanale della Fondazione Gimbe

Nell’ultima settimana i nuovi casi di Covid-19 in Sardegna sono calati di oltre un terzo: –34,1% rispetto alla settimana precedente.

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, si registra anche un andamento migliore per i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, pari adesso a 1.850.

Dati di incidenza in sensibile calo anche in provincia di Oristano, che tuttavia tra il 23 febbraio e il 1° marzo risulta ancora il territorio sardo col maggior numero di casi per 100 mila abitanti. Ha perso, se non altro, il triste primato nazionale: adesso è la settima provincia italiana per numero di nuovi casi, 790 contro i 1.965 accertati nella settimana dal 16 al 22 febbraio.

Peggio di Oristano la province di Reggio Calabria (1.035), Vibo Valentia (860), Fermo (804), Lecce (848), Messina (896) e Siracusa (814).

Nel resto della Sardegna, nella settimana tra il 23 febbraio e il 1° marzo, l’incidenza è stata pari a 512 casi (per 100mila abitanti) nel Sud Sardegna, 494 nella città metropolitana di Cagliari, 492 nella zona di Sassari e 278 nella provincia di Nuoro, che nelle scorse settimane era risultata maglia nera, insieme all’Oristanese.

Sono in flessione, pur restando ancora sopra la soglia di saturazione, anche i posti letto occupati da pazienti positivi in area medica (pari al 19,1%) e quelli in terapia intensiva (12,7%).

Giovedì, 3 marzo 2022

