Cagliari

Il report settimanale della Fondazione Gimbe. Ancora sopra la soglia di saturazione i ricoveri: l’Isola resta in zona gialla

È in leggero miglioramento la situazione dei contagi da coronavirus in Sardegna e anche la provincia di Oristano fa registrare un netto calo nel numero di nuovi positivi.

Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, pubblicato ogni giovedì, in Sardegna sembra appiattirsi la curva epidemiologica dopo oltre un mese di crescita dei contagi.

Tra il 26 gennaio e il 1° febbraio è rimasto praticamente invariato il numero dei positivi ogni 100.000 abitanti: sono 1.424 rispetto ai 1.425 della rilevazione precedente.

Diminuzione marcata però se guardiamo i nuovi casi: rispetto alla settimana precedente, fanno registrare un -22,4%.

La Sardegna centrale – e quindi le province di Oristano e Nuoro – continua a essere l’area più critica nell’Isola.

L’Oristanese nell’ultima settimana, comunque, ha visto dimezzarsi i casi, passati da 1.251 a 579 per 100mila abitanti. Le analisi diffuse vanno lette tenendo presente che si riferiscono ai dati ufficiali e che purtroppo anche numerosi rappresentanti istituzionali del territorio lamentano come i dati reali siano decisamente più preoccupanti: molti casi di positività al coronavirus ormai fuggono alle statistiche, così come è accertato che solo in minima parte si stanno assicurando le operazioni di tracciamento.

La provincia di Nuoro, invece, ne conta 1.067 per 100mila abitanti. Seguono Cagliari con 379, Sassari con 341 e la provincia del Sud Sardegna con 328.

Restano sopra la soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica e in terapia intensiva, con percentuali rispettivamente del 23,8% e del 15,7%. Numeri che impediranno alla Sardegna di tornare in zona bianca.

Giovedì, 3 febbraio 2022