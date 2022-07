Cagliari

Il report settimanale della Fondazione Gimbe

Dopo settimane di incremento, scendono dell’11% i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Sardegna. È quanto ha rilevato la fondazione Gimbe nel consueto report settimanale, per il periodo dal 13 al 19 luglio.

Negli stessi sette giorni, tuttavia, si registra una performance in peggioramento nel numero delle persone attualmente positive per 100mila abitanti, pari a 2.619.

I dati provinciali raccontano un rallentamento generale dei nuovi casi in tutte le province, ad eccezione del Nuorese che fa registrare un incremento del 3,3% e 1.128 casi.

La provincia di Oristano, con 1.158 casi per 100000 abitanti, registra una diminuzione del 9,1% rispetto alla settimana precedente.

Vanno meglio Sud Sardegna, con 963 positivi e un calo del 20,4%, e Cagliari con 1.095 e un calo del 15,4%. Anche la provincia di Sassari fa registrare un calo, ma si ferma al 5,8%, con 1.031 persone positive ogni 100.≠≠000 abitanti.

Restano sotto la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (10,9%), mentre sono sopra la media i posti letto in terapia intensiva (4,9%).

Vaccini. In Sardegna la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8,1% (media Italia 7,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 3,8%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 9,1% (media Italia 10,8%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 6,7%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose tra le persone immunocompromesse è dell’80,0% (media Italia 58,4%). Più bassa la copertura vaccinale con quarta dose per over 80, ospiti RSA e fragili fascia 60-79: è del 4,4% a fronte di una media nazionale pari a 8,3%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 43,3% (media Italia 35,0%) a cui aggiungere un ulteriore 4,3% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.

Giovedì, 21 luglio 2022