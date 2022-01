Solarussa

Salta l’appuntamento ma il Motoclub “Bad Bikers” non rinuncia alla solidarietà

Non si chiuderà con la manifestazione della Motobefana il calendario degli eventi promossi a Solarussa in occasione delle festività: il tradizionale appuntamento che unisce la passione per i motori alla solidarietà è stata annullata.

A darne notizia Massimiliano Tiana, presidente del Motoclub “Bad Bikers”: “Fino all’ultimo ho sperato di poter fare la Motobefana”, ha spiegato, “ma vista l’ordinanza anche io ho dovuto alzare bandiera bianca”.

Se i centauri dovranno rinunciare al giro turistico, i bambini e ragazzi destinatari dell’attesa “calza della befana” possono stare tranquilli: “È già in viaggio”, assicura Tiana.

“Le calze saranno consegnate alla comunità evarestiana di Putzu idu e ai bambini della casa di accoglienza Littarru di Oristano”.

La manifestazione che richiamava a Solarussa numerosi centauri (alcuni dei quali vestiti da befana) prevedeva la raccolta di giochi e abbigliamento, in buone condizioni, ma anche alimenti, per aiutare bambini e ragazzi in difficoltà, con un giro turistico nel territorio e la consegna dei doni, prima del pranzo per i partecipanti.

Tra le manifestazioni dell’Epifania più note in provincia, riuniva tanti curiosi e appassionati alla partenza del gruppo di moto dalla piazza dei Caduti a Solarussa.