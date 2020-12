Coronavirus, altre due vittime a Bosa: in totale adesso sono 10 Lo ha comunicato stamane il sindaco Casula. Mercoledì altri test, anche per gli abitanti di Montresta

Sale a 10 il numero dei positivi al coronavirus deceduti a Bosa. Il sindaco Piero Franco Casula ha dato notizia della morte di altri due anziani, un uomo e una donna. L’uomo, un ospite della casa di riposo, era ricoverato in ospedale a Oristano. La donna era in cura anche per altre patologie.

Cala invece il numeri dei bosani attualmente positivi al virus: mercoledì scorso erano 86, oggi sono 77. Quattro le persone ricoverate in ospedale. “La città sta rispondendo alle richieste di maggior attenzione e rispetto delle regole”, ha scritto Casula nel comunicato sull’aggiornamento dei dati, “e non si registrano gravi inadempienze. Confidiamo nel senso di responsabilità da parte di tutti, per evitare l’adozione di provvedimenti ancora più restrittivi rispetto al DPCM”.

Da oggi due persone saranno ospitate presso una struttura alberghiera di Oristano per evitare la convivenza con familiari positivi al coronavirus.

Mercoledì si proseguirà con i tamponi rapidi a tappeto. Nelle precedenti due giornate di screening sono stati effettuati circa 1.500 test antigenici. Soltanto due tamponi hanno dato esito positivo e i casi sospetti sono stati segnalati all’Assl. I due residenti si sottoporranno nelle prossime ore al tampone molecolare.

La terza giornata di test rapidi sarà dedicata in particolare a diabetici, cardiopatici, immunodepressi, ai residenti con problemi respiratori e a quelli con patologie tumorali. Potranno effettuare il tampone rapido anche coloro che non sono riusciti a farlo nelle due giornate precedenti e i cittadini indicati dal Comune di Montresta. Il programma – basato sull’ordine alfabetico e su fasce orarie – sarà annunciato oggi.

Giovedì prossimo, alle ore 19, è in programma un nuovo incontro del Centro operativo comunale. Saranno presenti anche medici di base, dirigenti scolastici e forze dell’ordine.

Lunedì, 14 dicembre 2020

