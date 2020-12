Coronavirus, ad Ardauli due giornate di test per la popolazione

Per partecipare è necessario compilare e firmare il modulo di consenso informato, distribuito in alcune attività commerciali del paese: l’edicola Solletico, il punto vendita della Cooperativa Allevatrici Sarde, l’Emporio Lai e il Bar Centrale. Il modulo dovrà essere riconsegnato agli operatori nel momento in cui ci si presenterà per effettuare il tampone.

Partirà questa settimana ad Ardauli una campagna di screening gratuito sulla popolazione per verificare la diffusione del coronavirus. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Ibba, in seguito all’aumento dei contagi. “In alcuni casi”, spiegano dal Comune, “è stato difficile ricostruire la rete dei contatti e risalire all’origine del contagio”.

Fonte: Link Oristano

