Coppia sarda sbanca “Affari tuoi”: 100 mila euro nel loro pacco, una delle vincite più alte messe in palio. Marisa Carboni e il marito David di Alghero sono stati ieri i protagonisti del game show condotto da Amadeus. Un gioco basato sulla fortuna, quella di acchiappare il numero giusto, e che tiene, ogni sera, incollati allo schermo milioni di telespettatori. Ha ottenuto una delle cifre rosse più ghiotte la donna, accompagnata dal marito, che era in gara da qualche tempo. Dopo una simpatica partita dove aneddoti e colpi di scena non sono mancati, la causalità ha stabilito che 100 mila euro erano tutti per loro. Soddisfazione e il gran tifo da parte dei sostenitori sardi non ha potuto che regalare ulteriori emozioni alla coppia.