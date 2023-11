Coppia avvelenata al ristorante : lei è morta, lui ricoverato. Si sospetta il botulino

Una tragedia ha colpito una giovane coppia ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Gerardina Consano, 46 anni, e suo marito Angelo Meninno, erano andati a mangiare una pizza domenica sera in un locale della cittadina campana. Il giorno dopo hanno iniziato a sentirsi a male ma al pronto soccorso hanno ritenuto non ci fosse nulla di preoccupante. Ma i sintomi sono peggiorato notevolmente nel giro di pochissimo, con dolori forti all’addome, spasmi e vomito, costringendo la coppia a tornare in ospedale. Ricoverati d’urgenza , purtroppo per Gerardina non c’è stato nulla da fare, mentre il marito è attualmente ricoverato. Secondo quanto riscontrato dai medici, si sarebbe trattato per entrambi di un’intossicazione alimentare dovuto molto probabilmente all’olio piccante con cui è stata condita la pizza, in cui potrebbero esserci tracce di botulino. La tossina infatti può contaminare gli alimenti e soprattutto i prodotti a base di olio. Nulla ancora è stato confermato con certezza è le indagini sono ancora in corso da parte delle forze dell’ordine.