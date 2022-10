Coppa Italia: Bologna agli ottavi, Cagliari battuto 1-0 - Sardegna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 OTT - Il Bologna completa il tabellone degli ottavi di finale: la squadra di Thiago Motta batte 1-0 il Cagliari con un'autorete di Obert su colpo di testa dell'ex Lykogiannis e stacca il pass per la sfida dell'Olimpico con la Lazio di gennaio. Per Thiago Motta si tratta della prima vittoria alla guida del Bologna dopo il pari con la Sampdoria e i ko con Empoli, Juventus e Napoli.

Il tecnico rossoblù chiedeva segnali di continuità alla prestazione del 'Maradona' e conferma cinque undicesimi (Posch, Bonifazi, Ferguson, Barrow e Zirkzee) della formazione schierata domenica; rotazioni ampie invece per il Cagliari, con Liverani che cambia l'intero undici rispetto al successo con il Brescia, pensando alla sfida di lunedì con l'Ascoli.

Il Bologna trova conclusioni pericolose nel primo tempo con Sansone (due volte) e Bonifazi e si vede annullare una rete di Schouten per fuorigioco millimetrico al 40', azioni ispirate dalla regia di Moro. Ma sono i sardi a sfiorare il gol con la traversa di Barreca al 38' nell'unica occasione creata sugli sviluppi di calcio piazzato. La svolta arriva nella ripresa: al minuto 24, sul corner di Orsolini Lykogiannis colpisce di testa e Obert con una deviazione mette fuori causa Aresti, per il vantaggio del Bologna, dopo un'occasione divorata da Soriano a tu per tu con il portiere avversario. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna