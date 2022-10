Coppa America: varato il prototipo dello scafo di Luna Rossa - Sardegna

In acqua a Cagliari il prototipo della nuova barca di Luna Rossa che sfiderà le rivali alla Coppa America in programma a Barcellona nel 2024. La cerimonia del varo, con la bottiglia spaccata sullo scafo, è stato affidata a Miuccia Prada. Con lei il patron di Luna Rossa Patrizio Bertelli, Marco Tronchetti Provera, ad del gruppo Pirelli e lo skipper Max Sirena.

"Io ti battezzo", queste le parole di Prada. Poi un lungo applauso delle circa trecento persone invitate all'evento. Si tratta di una barca - ha spiegato Sirena - che servirà per la messa a punto di derive, vele e di tutte le strumentazioni. "Un modo anche per tornare in mare - ha detto Sirena - e viaggiare a cinquanta nodi dopo tanto tempo".

La vera Luna Rossa, quella che sfiderà le altre barche, si vedrà - è stato spiegato - fra circa un anno. Il prototipo, caratterizzato da disegni geometrici, bianchi, rossi e neri, è stato poi calato in acqua al molo Ichnusa di Cagliari, quartier generale di Luna Rossa dalla preparazione per la scorsa Coppa America. Ora partiranno gli allenamenti in acqua con la possibilità di provare e riprovare tutte le strumentazioni per perfezionarle il più possibile in vista dell'importante appuntamento del 2024.



