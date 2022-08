Copertura a rischio, chiude piscina di Terramaini a Cagliari - Sardegna

La piscina comunale di Terramaini "Giambattista Sicbaldi", in via Roberto Pisano a Cagliari, resterà chiusa al pubblico. Un recente sopralluogo dei vigili del fuoco ha infatti constatato lo "stato di degrado generalizzato" della copertura di legno, "con gran parte degli elementi lignei marci e sistemi di ancoraggio dei pannelli di lamiera non più in grado di resistere alla forza del vento", le cui forti raffiche potrebbero "portare al distacco di ulteriori parti della copertura prossime all'area oggetto dell'intervento". Da qui la decisione del sindaco Paolo Truzzu, con ordinanza, di chiudere la piscina e interdire le aree limitrofe alla struttura e l'ingresso nord del Parco di Terramaini. Tutta l'area resterà chiusa sino all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della copertura da parte del Servizio dei Lavori Pubblici del Comune.



Fonte: Ansa Sardegna