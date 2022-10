Giuseppe Patteri è il nuovo presidente di Copagri Sardegna. Prende il posto di Ignazio Cirronis, che lascia l'incarico dopo 15 anni. Patteri sarà affiancato da Pietro Tandeddu, che è stato confermato direttore generale. L'elezione è arrivata durante il consiglio generale dell'organizzazione agricola, riunitosi nell'ambito dei lavori congressuali e svoltosi alla presenza del presidente e del vicepresidente della Copagri nazionale Franco Verrascina e Tommaso Battista.

"Negli ultimi 15 anni l'agricoltura isolana ha attraversato tantissime difficoltà, quali la crisi di diversi settori produttivi e la crescente senilizzazioni degli addetti, ma anche numerose innovazioni, nate quasi sempre su iniziativa delle imprese; a fronte di ciò, possiamo affermare che nel bene e nel male la situazione della produzione agricola non è cambiata, mantenendosi su una PLV costante pari a circa 1,5 miliardi di euro", ha sottolineato Cirronis.

"Lavorerò nel solco tracciato dal presidente uscente, con il fine ultimo di rafforzare il peso e la forza della Federazione e di continuare a promuovere l'agricoltura isolana, che come noto vanta innumerevoli produzioni agroalimentari di grande pregio, le quali contribuiscono a dare lustro all'immagine del Made in Italy nel mondo", ha detto il neoeletto presidente.



Fonte: Ansa Sardegna

