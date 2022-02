“La profonda crisi coinvolte tutto il settore agricolo. Per questo”, ha concluso Cappellacci, “chiediamo ulteriori misure straordinarie ed urgenti per tutta la filiera”.

“Il premio del 3% stabilito nel protocollo d’intesa per il latte vaccino stipulato con il Ministero delle Politiche Agricole è una misura rilevante, ma deve essere rinforzata perché copre un periodo limitato e non tiene conto dei maggiori costi derivanti dalla condizione di insularità per le imprese sarde”, ha detto ancora il deputato di FI.

“Occorre compensare l’incremento improvviso delle spese per la produzione, con particolare riguardo al costo dei mangimi e dell’energia”, ha spiegato Cappellacci. “Questi ultimi, arrivati fino al 120% pesano gravemente insieme all’incremento del gasolio agricolo per il 60% e dei concimi (130%)”.

Fonte: Link Oristano

