Convocata per la mammografia, ma in ospedale niente test. L’Asl chiarisce: “La prenotazione va confermata”

Oristano

Raccomandazione del dottor Mario Piras: “Avvisateci se avete problemi e non potete sottoporvi al controllo”

Aveva ricevuto dalla Asl la lettera di convocazione per uno screening mammografico, ma quando si è recata al San Martino, nel giorno e nell’ora indicati, non ha potuto sottoporsi al test. “In ospedale”, lamenta la donna, “mi hanno detto che per sottopormi alla mammografia avrei dovuto confermare l’appuntamento. Nella lettera che ho ricevuto, però, questo non era affatto chiaro”.

“La informiamo”, si legge nella convocazione arrivata via posta, “per non perdere la prenotazione, può confermare o spostare la sua presenza almeno 7 giorni prima dell’appuntamento”.

“Nella lettera”, aggiunge la donna, “si fa riferimento alla possibilità di confermare e non all’obbligo di farlo. Per questa ragione mi sono recata comunque al San Martino, convinta che avrei fatto la mammografia. Anche altre persone che come me avevano ricevuto la convocazione non sono riuscite a sottoporsi al test”.

Stamane è stata la stessa Asl a chiarire le modalità di adesione allo screening mammografico, sottolineando che la prenotazione va confermata.

“Fate i controlli necessari per prevenire il tumore alla mammella”, ha raccomandato il dottor Mario Piras, dirigente delle Professioni sanitarie, Area della prevenzione, “ma aiutateci a svolgere gli screening oncologici al meglio, avvisandoci se per qualsiasi problema non potete, all’ultimo momento, sottoporvi ai controlli già prenotati”. È l’appello che Piras ha rivolto a tutte le donne dell’Oristanese di età compresa tra i 50 e i 69 anni, alle quali il Servizio sanitario regionale offre un controllo gratuito mediante la mammografia, da ripetere ogni due anni nell’ambito del programma di screening per la prevenzione del tumore alla mammella.

I controlli vengono effettuati nel centro screening della Asl 5 di Oristano, all’ospedale San Martino. “Le donne interessate fissano prima un appuntamento”, ha spiegato il dottor Piras, “telefonando al numero verde 800.186000 o al cellulare 366.8105066, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17, o inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ”. Dalla Asl hanno sottolineato che la prenotazione poi va confermata, perché non vada persa, almeno sette giorni prima dell’appuntamento; stesso tempo utile anche per spostare lo stesso appuntamento in caso di esigenze sopravvenute.

“Gli stessi riferimenti telefonici o mail possono essere utilizzati per lo spostamento dell’appuntamento”, ha precisato ancora il dottor Piras, “una collaborazione che per noi risulta fondamentale per inserire altre persone in lista d’attesa. Abbiamo comunicato questa possibilità alle pazienti anche attraverso l’invio di una lettera e da lunedì 30 ottobre partirà anche un nuovo sistema di messaggistica sul cellulare delle pazienti che hanno prenotato la visita, attraverso il quale si potrà confermare, spostare o disdire l’appuntamento”.

Martedì, 17 ottobre 2023