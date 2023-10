Controversia sui gettoni, si bloccano le Commissioni di invalidità. Ottomila utenti in attesa

Oristano

Grave situazione in provincia di Oristano, ma anche nel resto della Sardegna

Dall’inizio dell’anno non ricevono le competenze a cui hanno diritto e così medici e impiegati amministrativi che fanno parte delle commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile della Asl di Oristano hanno deciso per protesta di disertarne le riunioni, determinandone il blocco. Una protesta che interessa, peraltro, la gran parte delle Asl della Sardegna. Quelle in cui da mesi non vengono retribuite queste competenze.

A subirne le conseguenze sono le decine di persone che, dopo circa un anno di attesa sono state finalmente convocate a visita in questa settimana, e a cui l’appuntamento è stato annullato. Ma a vedere allungare ancora la loro attesa sono anche le 8000 persone che devono ricevere la convocazione da diversi mesi. Con la conseguente perdita delle prestazioni economiche, se dovute, e di tutti gli altri benefici legati alla condizione di invalidità.

Alla base della protesta dei componenti delle commissioni e del ritardo accumulato per il pagamento dei loro gettoni, c’è il richiamo dei revisori dei conti che, alcuni mesi fa, avevano ammonito le Asl sarde sulla necessità di far svolgere l’attività delle stesse commissioni all’interno delle ore di servizio (e quindi senza il pagamento di alcun gettone) e non fuori orario, nel pomeriggio.

Al pronunciamento dei revisori aveva fatto seguito, però, una delibera adottata nell’agosto scorso dalla giunta regionale con la quale, visto l’enorme arretrato, si autorizzavano le Asl a impiegare personale sanitario e amministrativo fuori dall’orario di lavoro.

Da aggiungere inoltre che la legge finanziaria approvata all’inizio dell’anno ha portato l’importo del gettone dovuto per ogni riunione a 120 euro, il doppio di quanto corrisposto negli ultimi 20 anni. Una cifra riconosciuta e retribuita solo da poche Asl.

La delibera della giunta regionale sembra non avere comunque convinto i revisori dei conti, che nei giorni scorsi hanno ribadito la loro posizione e la necessità di fare effettuare il lavoro della commissioni durante l’orario di lavoro e quindi senza alcuna spesa aggiuntiva per le Asl. Un pronunciamento che di fatto impedisce alle Asl di pagare i gettoni dovuti.

La soluzioni indicata dai revisori dei conti appare però impossibile da praticare perché, come ha spiegato in un recente comunicato il responsabile del servizio, Mario Piras, “la Asl di Oristano dovrebbe poter disporre di dieci medici nel servizio di medicina legale che al momento ne può contare però solo uno”. Da qui la necessità di prevedere il lavoro della commissioni al pomeriggio e impiegare così personale sanitario e amministrativo già impegnato la mattina in reparti ospedalieri o in altri diversi servizi. Da aggiungere che, a compromettere il funzionamenti delle commissioni, c’è anche una norma contenuta nella delibera della Regione che esclude la possibilità di impiegare nelle commissioni personale con incarichi apicali. Al contrario di quanto invece avviene nelle commissioni della Asl di Oristano, dove operano anche medici con incarichi di direzione di strutture organizzative semplici e complesse della Asl.

Dovrà essere ora l’assessore alla Sanità Carlo Doria, ad adottare i provvedimenti necessari a ricomporre la delicata controversia, che rischia di compromettere e vanificare l’impegno assunto dal Direttore generale della Asl di Oristano Angelo Maria Serusi, all’indomani della dura denuncia con cui gli Enti di Patronato operanti in Provincia hanno segnalato il grave ritardo delle convocazioni a visita e quindi della definizione delle istanze di chi ha fatto richiesta di riconoscimento di invalidità civile.

In quella occasione il direttore generale Serusi aveva assicurato l’abbattimento dell’arretrato entro il mese di giugno dell’anno prossimo.