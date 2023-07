Contromano sulla Statale: scontro frontale, un uomo in fin di vita

Cagliari

Il grave incidente nella notte

Secondo i primi accertamenti viaggiava contromano e con la sua Citroen C3 si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Tuareg: un urto violento che ha fatto sbalzare fuori dall’abitacolo l’uomo, ora ricoverato in ospedale in codice rosso e in condizioni molto gravi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino sulla strada Statale 195 all’altezza del chilometro 5 in direzione Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco inviati dal distaccamento cittadino portuale di Cagliari e la polizia locale, oltre ai mezzi del soccorso sanitario Areus.

Illeso il conducente della Tuareg, che ha terminato la sua corsa impattando sul new jersey in cemento a bordo della carreggiata.

La strada è stata temporaneamente interdetta al transito dei veicoli sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.