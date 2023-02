Contromano sulla 4 corsie, revocata la patente a un 86enne sardo

Aveva imboccato contromano la strada a 4 corsie che collega Sassari con Alghero, percorrendo oltre un chilometro ad alta velocità e rischiando di causare incidenti, prima di accorgersi dell’errore e fermarsi in una piazzola di sosta. A distanza di alcuni giorni la Polizia stradale di Sassari ha identificato l’uomo grazie a un video pubblicato da un altro automobilista e diventato virale sui social. Convocato dagli agenti, l’86enne si è riconosciuto nel video che gli è stato mostrato ma ha dichiarato di non ricordare come e perché avesse imboccato la strada contromano, e nemmeno di aver percorso un tratto così lungo. La patente gli è stata revocata.