I rilievi sono stati svolti dalla polizia locale. L’investitore – sotto choc – dovrà rispondere di omicidio stradale. Non è chiaro come fosse finito sull’asse mediano contromano: è probabile che avesse imboccato l’uscita sbagliata alla rotonda di San Bartolomeo, percorrendo poi quasi un chilometro senza accorgersi dell’errore.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7,40 in via Salvatore Ferrara, il tratto dell’asse mediano che corre tra il vecchio stadio e i palazzoni del rione Sant’Elia. Il motociclista andava al lavoro, in direzione San Bartolomeo, e verso la fine di un’ampia curva si è trovato di fronte un SUV Ford che avrebbe dovuto essere sulla carreggiata opposta.

Fonte: Link Oristano

