Controlli della Forestale: sbarcate ieri in Sardegna 2586 persone, cinque contestazioni

Sono state notificate cinque contestazioni: quattro per assenza di giustificato motivo e una per mancata registrazione nell’applicazione ‘Sardegna sicura’, rispettivamente nei porti di Olbia e di Arbatax. Sono stati effettuati anche 38 controlli nel territorio con una contestazione ad un cittadino che si sarebbe dovuto trovare in quarantena.

Tra le ore 18 del 23 aprile e le ore 18 del 24 aprile, sono stati effettuati 2.586 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.078 nell’aeroporto di Cagliari e 375 in quello di Alghero; 721 nel porto di Olbia, 325 in quello di Porto Torres, 48 a Cagliari, 22 ad Arbatax e 17 a Santa Teresa di Gallura.

Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a