Contro le cavallette l'esercito e la protezione civile, in campo 185 uomini in Sardegna

“L’incontro di oggi ha riunito tutti i soggetti coinvolti nel piano di lotta alle infestazioni da cavallette per fare il punto sulle unità effettivamente attive sull’emergenza. Siamo felici dell’annuncio relativo al supporto dell’esercito da parte del Prefetto di Nuoro”. Lo dichiarano gli assessori dell’Agricoltura, Valeria Satta, e della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu, a margine del tavolo tecnico volto a quantificare le forze effettivamente in campo per il piano di azione contro le cavallette cui hanno preso parte i rappresentanti delle agenzie Forestas e Laore, della Protezione Civile, della Provincia di Nuoro e i sindaci di Bolotana, Sedilo, Bultei e Dualchi che hanno portato anche la rappresentanza delle compagnie barracellari. In tutto, 185 uomini della Regione saranno in campo e a loro si aggiungeranno gli uomini della protezione civile e le squadre dell’esercito.

Domani, l’assessore Satta incontrerà a Nuoro il Prefetto Giancarlo Dionisi che ha reso nota la propria disponibilità a dare supporto alle operazioni. “L’incontro di oggi è stato funzionale a definire le risorse effettivamente in campo – ha detto l’assessore dell’Agricoltura – non c’è più tempo da perdere”. “È importante – ha aggiunto l’assessore Porcu – che le squadre messe in campo dalla Regione siano perfettamente coordinate. L’Assessorato dell’Ambiente con le sue forze, Forestas e Protezione Civile, schiererà tutti gli uomini e i mezzi disponibili, coordinandosi con l’importante programmazione della campagna antincendio, affinché non si arrivi ad una situazione di emergenza estrema come quella vista lo scorso anno. La prossima settimana – conclude Porcu – saremo in grado di fornire il numero definitivo delle persone effettivamente disponibili sul territorio”.

“Sono certa che tutti – ha concluso l’assessore Satta – daranno un contributo ottimale alla gestione dell’emergenza”.