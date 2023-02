Contro la violenza nasce a Sassari rete diritti dei minori - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 24 FEB - Sarà attivata a Sassari una rete fra enti, isitutzioni e forze dell'ordine per garantire i diritti dei minori, difenderli dalle varie forme di violenza e offrire loro assistenza legale, psicologica e sanitaria.

La decisione è stata presa a margine del convegno "Diritti dei minori tra violenza di genere e violenza assistita" organizzato dalla Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con la commissione per le Pari opportunità e con il supporto del settore Politiche educative del Comune di Sassari.

Al convegno hanno partecipato gli alunni delle scuole cittadine e, tra gli altri, il presidente del Tribunale dei minorenni, Guido Vecchione, la procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari, Luisella Paola Fenu, e la prefetta, Paola Dessì. Il dibattito è stato incentrato sulle condizioni dei minori in famiglia e nella società, considerando le fragilità che possono emergere in determinati ambiti quali la scuola, gli ospedali, le case di accoglienza.

Al termine dell'incontro è stato deciso che saranno attivati specifici tavoli tecnici per un lavoro in rete tra enti, istituzioni, forze dell'ordine, scuole, servizi territoriali e oratori. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna