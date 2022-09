Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese, ai sensi della legge regionale 6 del 2008, ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola e la gestione delle opere di bonifica idraulica al servizio del territorio. Funzione che l’ente svolge in un comprensorio di 85.000 ettari divisi tra 25 comuni, a rischio per la scarsa capacità di deflusso idrico. Spetta al Consorzio anche con la gestione e manutenzione di 12 impianti idrovori e circa 2.000 chilometri di canali di dreno.

Lo stesso Corrias ha ricordato che la normativa regionale prevede che i costi per la gestione e manutenzione di queste opere siano totalmente a carico della Regione. Ma i contributi annualmente assegnati al Consorzio di bonifica dell’Oristanese risultano nettamente inferiori sia alle spese effettivamente sostenute, sia di quelle che sarebbe necessario effettuare per garantire la più idonea manutenzione e così difendere efficacemente il territorio.

“L’ente consortile”, si legge nella nota diffusa dal CBO, “si trova in una situazione insostenibile, perché è cosciente che sarebbe necessario incrementare le attività di bonifica al fine di garantire la salvaguardia del territorio, ma sa anche che farlo lo costringerebbe ad aumentare ulteriormente i tributi a carico delle aziende agricole, in misura non sostenibile per un settore già in forte sofferenza. Gli eventi meteorici sopra citati rendono quanto mai evidente l’urgente necessità che si effettui nel comprensorio un intervento manutentivo urgente di ampia scala, che metta in sicurezza tutte le aree più sensibili, rimuovendo o riducendo le criticità esistenti, secondo un programma che il Consorzio intende concordare con le amministrazioni comunali interessate”.

“Considerato che un simile programma non può essere realizzato attingendo ancora una volta dalle risorse delle aziende agricole, e in attesa che si trovi una soluzione non temporanea al problema di dare un adeguato finanziamento delle attività di bonifica e difesa del territorio”, prosegue la nota dell’ente consortile, “risulta necessario disporre in tempi quanto mai rapidi di un contributo straordinario per la sua realizzazione, che il Consorzio ha stimato in tre milioni di euro”.

Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese ha annunciato l’intenzione di convocare nelle prossime settimane un incontro con tutti i sindaci del territorio per valutare gli interventi necessari e urgenti al fine di cercare di rimuovere, o quanto meno limitare nei limiti del possibile, tutte le criticità da rischio idrogeologico.

