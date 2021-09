Contro il muro interno della galleria a Solanas, padre e figlioletti in codice rosso

Grave incidente stradale stanotte all’interno della galleria sulla nuova 125 all’altezza di Solanas, frazione turistica di Sinnai.

Un’auto condotta da un turista tedesco si è schiantata sul muro interno della galleria.

A bordo della Bmw serie 5 viaggiavano anche i suoi due figlioletti.

L’uomo, un 39enne, e i bambini – che hanno 5 e un anno e mezzo

– sono stati tutti ricoverati all’ospedale Brotzu in codice rosso.

ul posto la polizia stradale.

Da chiarire le cause di quanto accaduto, in via di valutazione un colpo di sonno

Fonte: L'Unione Sarda