Contro i parchi eolici nell’Oristanese una nuova assemblea pubblica a Solarussa

Solarussa

La promuovono l’amministrazione guidata da Mario Tendas con quella di Siamaggiore capeggiata dal sindaco Davide Dessì

Una nuova assemblea popolare per mantenere viva l’attenzione e le preoccupazioni sulle proposte progettuali di parco eolico presentate dalla Società Sorgenia Renewable s.r.l di Milano, ma anche dei sempre più numerosi parchi di agrifotovoltaici che insistono in maniera gravosa e pesante sui territori comunali della provincia di Oristano. La promuovono le amministrazioni comunali di Solarussa e Siamaggiore per venerdì prossimo (15 settembre), con inizio alle 18, presso la sala conferenza dell’ex Locale Naitana, lungo la Strada Provinciale 9, all’interno della collina nella quale si erge la chiesetta campestre intitolata a San Gregorio Magno, una assemblea popolare.

“La riunione, condivisa con i sindaci interessati dal progetto- Seneghe, Narbolia, San Vero Milis e Zeddiani – fa seguito a diverse iniziative già intraprese dai primi cittadini e dalle rispettive amministrazioni”, ricorda il sindaco di Solarussa, Mario Tendas, “fra le quali primeggiano l’approvazione – sempre con parere unanime – nei consigli comunali di un articolato ordine del giorno e di diversi incontri e assemblee pubbliche, l’ultima della quale si è svolta a Narbolia”.

La amministrazioni comunali, in tutte le occasioni hanno evidenziato la necessità di accelerare il processo di transizione da fonti fossili a fonti rinnovabili, ma hanno sempre sostenuto l’assoluta necessità di pianificare gli interventi e tutelare i valori paesaggistici, ambientali e storici presenti nel territorio. Un obiettivo quest’ultimo che a detta dei sindaci e amministrazioni comunali “può essere perseguito solo attraverso la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle Comunità e non, come nel caso specifico, attraverso imposizioni e progetti che vengono calati dall’alto senza la benché minima concertazione e coinvolgimento delle Comunità locali”.

La riunione è aperta a tutti i rappresentanti istituzionali e alle organizzazioni e associazioni di tutela dei cittadini e dei territori che anche in occasione della presentazione delle osservazioni in materia di V.I.A. (Valutazioni di Impatto Ambientale) hanno fornito un importante e qualificante contributo a sostegno e supporto delle amministrazioni comunali.

“L’obiettivo dell’incontro sarà quello di sostenere con fermezza il superamento della situazione di caos ed ingovernabilità dei comuni che, quotidianamente, si trovano con gli uffici tecnici intasati perché impegnati a soddisfare le più disparate richieste da parte di numerose Società che, a ritmi forsennati, continuano a chiedere certificati di destinazioni urbanistici, eventuali vincoli e documenti informativi di ogni genere, rallentando enormemente tutte le attività ordinarie dei comuni, per presentare al Ministero progetti che hanno unicamente finalità speculative”, chiariscono i sindaci. “Le attuali politiche energetiche se non ricondotte ad un alveo pianificatorio ben chiaro e definito rischiano di compromettere in modo irreversibile il territorio, con ingente consumo di suolo e danni ambientali e paesaggistici incalcolabili”.

Il comune di Solarussa e Siamaggiore, attraverso una azione congiunta ed unitaria con le altre amministrazioni interessate dal progetto, anche con questa assemblea popolare evidenziano la necessità “di consolidare gli sforzi, di coinvolgere attivamente i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e sociali, affinché si continui a fare fronte comune e si cerchi di porre rimedio a una situazione che rischia, seriamente e concretamente, di compromettere in maniera irreversibile il territorio, il paesaggio e l’ambiente locale”.