Cabras

Fino a 200 euro al mese per ogni bambino, moduli sul sito del Comune

Il Comune di Cabras ha pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi regionali “Bonus nidi gratis” per il 2022.

I genitori di bambini che frequentano l’asilo nido nido potranno presentare fino al 12 luglio le richieste relative alla prima finestra, quella che va da gennaio a luglio dell’anno in corso. Successivamente si potrà procedere con le istanze relative al periodo successivo, da luglio a dicembre.

“Si tratta di una misura regionale importante, che ha l’obiettivo di concorrere all’abbattimento delle rette, integrandosi con l’intervento già previsto per il bonus nido Inps”, spiega il sindaco Andrea Abis. “Un incentivo alla frequenza dei più piccoli, affinché tutti gli adulti presenti in famiglia possano con più facilità accedere al mercato del lavoro”.

Il Bonus nidi gratis consiste in un contributo massimo di 200 euro mensili, per una durata che non supera gli undici mesi, in riferimento ai servizi fruiti durante l’intero anno. Possono presentare la domanda i nuclei familiari, anche con un solo genitore, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, con un Isee massimo di 40 mila euro.

“È un sostegno fondamentale per conciliare la vita quotidiana con quella lavorativa”, commenta l’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti. “Le famiglie potranno beneficiare del contributo in misura proporzionale al numero dei minori al di sotto dei tre anni che frequentano il nido, anche in adozione o affido. Inoltre, il contributo non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno come quella per il baby-sitting”.

Il modulo per la domanda di contributo si può scaricare dalla sezione Avvisi del Comune di Cabras e deve essere trasmessa preferibilmente per via telematica (tramite pec o e-mail) agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , insieme a una copia del documento di identità del richiedente e una scansione del codice IBAN con indicazione dell’intestatario del conto o della carta prepagata scelta per l’accredito della somma eventualmente spettante. Il messaggio dovrà avere come oggetto “Richiesta misura Nidi gratis”.

Lunedì, 11 aprile 2022

