Contributi dal Comune di Arcidano a quanti vogliono aprire una nuova attività imprenditoriale

“Possono presentare richiesta di ammissione al bando i cittadini residenti nel Comune di San Nicolò d’Arcidano che intendano procedere all’avvio di nuove attività economiche, anche con l’attivazione di ulteriori codici ATECO ”, ha continuato il sindaco Fanari. “I beneficiari dovranno mantenere l’attività almeno per cinque anni, attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale. Nello specifico le nuove attività economiche dovranno inoltre essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese dopo la pubblicazione dell’avviso, fino alla concorrenza delle somme a disposizione”.

“È un’opportunità rilevante per coloro i quali intendono creare impresa nonostante il “momento storico” particolare, con l’ aumento dei costi delle materie prime e costi di produzione”, ha spiegato il sindaco Davide Fanari. “L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con questo bando, a valere sulla quota della prima annualità (2021) è pari a € 41.854,43 e sarà suddiviso, fra le imprese partecipanti, secondo i criteri espressi nel bando”.

Un contributo a fondo perduto per l’avvio di nuove attività sul territorio comunale con il nuovo bando indetto dal Comune di San Nicolò d’Arcidano.

Gli interessati in possesso dei requisiti hanno tempo fino alle 13 del 31 marzo per presentare la propria domanda al protocollo dell’Ente, tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano all’ufficio.

Tutti i documenti e il bando completo per la richiesta sono disponibili nella pagina dedicata del sito del Comune di San Nicolò d’Arcidano (qui il link ).

“Con i contributi del bando a fondo perduto diamo l’opportunità a chi vuole mettersi in gioco, con la creazione di una nuova impresa o l’ampliamento tramite l’apertura di un ulteriore codice ATECO per quelle già esistenti, di affrontare con coraggio e risorse il futuro, auguriamo partecipazione e contiamo sulla ripresa economica del nostro paese che passa anche da scelte coraggiose come queste”, ha concluso il sindaco.

Martedì, 14 marzo 2023