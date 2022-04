Cagliari

Il provvedimento favorirà l’occupazione e sosterrà il settore dell’autotrasporto

Anche coloro che sono in possesso della patente B potranno presentare domanda per i voucher-patente previsti dall’Assessorato del lavoro, che al momento sono riservati a chi è già in possesso di una patente superiore (C o D). La Regione con l’Aspal sta preparando un secondo bando.

“Da una parte si è cercato di rispondere al fabbisogno delle aziende di trasporto e logistica e dall’altro stiamo cercando di offrire nuove possibilità a chi in questo momento non ha un lavoro stabile”, ha spiegato l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda”.

Dati i tempi più lunghi necessari per il passaggio dalla partente B alla C, si è deciso di intervenire subito sulle altre patenti, in linea con il bonus introdotto dal Governo nel Decreto milleproroghe, per chi chi intende ottenere la patente di guida dei mezzi pesanti per lavorare nel settore dell’autotrasporto.