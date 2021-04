Contributi alle imprese per attivare colonnine di ricarica delle auto elettriche

“Le infrastrutture di ricarica elettrica dovranno essere integrate con un sistema di generazione da fotovoltaico già in esercizio e con un sistema d’accumulo – ha aggiunto l’assessore Pili – L’integrazione tra fonti rinnovabili e stazioni di ricarica, oltre ad avere un impatto sulla riduzione delle emissioni, risulta essenziale per ridurre i picchi di potenza richiesti al sistema elettrico, con l’obiettivo di realizzare un sistema di mobilità a basso impatto ambientale che possa migliorare la qualità della vita nell’Isola”.

La realizzazione è finanziata con 2 milioni 400mila euro del Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020; il finanziamento consiste in un contributo a fondo perduto fino al 75% dei costi ammissibili. Per garantire una distribuzione territoriale funzionale all’interconnessione regionale, sarà finanziata almeno una proposta in ciascun Comune a ridosso delle reti viarie SS 131, SS 131dcn, SS 729 – Nuova Sassari-Olbia, SS 130, SS 125, SS 554 e SS 195.

