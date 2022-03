Dinamiche che hanno causato una grave carenza di personale sanitario anche presso la ASL di Oristano. Da qui la necessità di “intervenire immediatamente per attenuare le difficoltà che si riscontrano in diversi reparti ospedalieri nell’assicurare la normale attività sanitaria”.

In particolare, scrive la Cisl, “la programmazione del fabbisogno di personale ha portato ad avere una differenza alquanto significativa tra il numero degli operatori e professionisti sanitari collocati in quiescenza e il numero degli assunti a tempo indeterminato.”

Tore Seoni, segretario territoriale della Cisl Funzione pubblica

Gli infermieri, le ostetriche, i fisioterapisti, gli Oss e comunque tutti i professionisti sanitari precari otterrebbero in questo modo un giusto riconoscimento per l’importante lavoro svolto in questi anni di pandemia, per proteggere e mettere in sicurezza la comunità della provincia di Oristano.

Fonte: Link Oristano

