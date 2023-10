Contorno occhi: l’importanza di uno sguardo riposato

Gli occhi, ed in particolare lo sguardo, sono una parte essenziale del viso di una persona. La zona perioculare, in effetti, è in grado di comunicare felicità, stanchezza, stress e, più in generale, i sentimenti provati.

Con il passare dell’età la pelle tende a cedere al normale processo di invecchiamento, che interessa anche il contorno occhi. Il viso, quindi, può apparire stanco e spento a causa di qualche piccolo inestetismo.

In particolare, parliamo delle zampe di gallina, delle borse, delle occhiaie e di un eccessivo rilassamento cutaneo. La buona notizia è che, ad oggi, la medicina estetica ha messo a punto molteplici tecniche e trattamenti che, nel corso di poco tempo, sono in grado di “far sorridere nuovamente gli occhi“.

Rughe del contorno occhi: perché si formano?

Come sappiamo, il sole è un nemico della pelle. Questo è ancora più vero per la pelle del contorno occhi, che è quattro volte più sottile rispetto alla pelle del resto del viso. Quindi, è sempre consigliato applicare creme solari appropriate sul viso e non dimenticare di indossare gli occhiali da sole, sia in estate che in inverno. In questo modo eviterai che si formino le rughe intorno agli occhi e che la tua pelle venga segnata. Questo vale anche per il fumo.

Infine, le rughe possono anche essere una conseguenza della mancanza di idratazione. Ciò è particolarmente vero per le rughe sotto gli occhi. Si consiglia quindi di utilizzare prodotti idratanti con formule specifiche per il contorno occhi, una zona molto fragile, sensibile e delicata.

Quali trattamenti sono indicati?

Lo studio polispecialistico Jumeaux Med. in via Nuoro 42 a Cagliari e in piazza delle Ginestre 10-12 a Olbia- Porto Rotondo propone differenti trattamenti per la cura del contorno occhi, vediamoli nel dettaglio:

– Botulino

Iniziamo a parlare della tossina botulinica a causa dei pregiudizi e delle credenze che ruotano intorno a questa sostanza. Il botulino, altresì noto come botox, non è una sostanza pericolosa o dannosa, a patto che venga utilizzata da personale competente e del settore. Tutte le sostanze, ivi incluse quelle naturali, se utilizzate nel modo sbagliato possono provocare effetti indesiderati.

Pertanto, ciò che è essenziale è la quantità di botulino che il medico estetico andrà ad utilizzare per distendere le rughe del contorno occhi. A differenza di quanto si crede, la tossina botulinica condiziona la capacità muscolare di contrarsi, non l’espressività generica.

Di conseguenza, il botulino offre la possibilità di “rimanere giovani” anche quando si ride, si piange, si pensa o si è preoccupati. Come dicevamo prima, d’altronde, le rughe non sono nient’altro che il risultato dei movimenti continui dei muscoli del viso.

Ad ogni modo, il botulino viene iniettato attraverso delle punture nella zona perioculare, l’anestesia non è necessaria poiché il trattamento è praticamente indolore e i risultati hanno una durata di circa 4-6 mesi. Dopo questo periodo di tempo, dunque, per prolungare l’effetto ottenuto sarà necessario sottoporsi ad un’altra seduta.

–Laser e Radiofrequenza

Lo sguardo di una persona può risultare stanco, spento o invecchiato non solo a causa delle zampe di gallina, bensì anche solo per la pelle delle palpebre. In quella zona del viso, infatti, la pelle tende ad essere molto sottile, e per questo è possibile sia che tenda a cedere, sia che presenti qualche piccolo inestetismo.

Anzi, è proprio la sua sottigliezza a portare alla luce un aspetto stanco del viso, che può manifestarsi anche prima dei 30 anni. Inquesto caso, dunque, non si interviene né tramite la tossina botulinica, né attraverso il filler. I trattamenti più indicati sono il laser e la radiofrequenza, tra le soluzioni più innovative ed efficaci per contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Parliamo di uno strumento non ablativo il cui scopo è quello di aumentare la produzione di collagene ed elastina per tonificare e ricompattare l’epidermide. Il processo che sta alla base di questo trattamento anti-age è la neocollagenesi, e sfrutta il calore del laser per donare maggior struttura ed elasticità ai tessuti cutanei.

–Filler

Un’altro strumento per combattere l’invecchiamento anche del contorno occhi sono i filler a base di acido ialuronico, forse il trattamento più conosciuto in medicina estetica. Parliamo di micro-iniezioni sottocutanee in grado di idratare la pelle, favorire un effetto riempitivo e levigare le rughe.

Pertanto, è l’ideale per ringiovanire la zona perioculare. La sua tollerabilità è molto elevata, poiché parliamo di una sostanza già presente all’interno dell’organismo.

I risultati garantiti dal filler sono molto naturali ed armoniosi, senza considerare che questa procedura è utile anche per contrastare le borse e le occhiaie sotto agli occhi. Tuttavia, come per i trattamenti precedenti, anche in questo caso sarà opportuno ripetere il trattamento a distanza di qualche tempo.

–Blefaroplastica

A causa del passare del tempo e dei raggi solari, la palpebre superiori e inferiori sono soggette da un rilassamento, spesso associato da un accumulo di massa adiposa.

Nel caso della blefaroplastica superiore, si eliminano l’eccesso di pelle e di grasso che danno un’aria stanca e appesantiscono lo sguardo.

La blefaroplastica avviene in anestesia locale o totale, e dura circa tra 1 e 2 ore, a seconda se l’operazione riguarda solamente 2 oppure 4 palpebre.

È spesso effettuata in ambito ambulatoriale, soprattutto se non associata ad altri gesti chirurgici.

Per quanto riguarda le palpebre superiori, l’incisione avviene nella piega della palpebra e si sussegue per 1-2 cm. Il chirurgo ne adatta la forma secondo quella dell’occhio,

procedendo poi alla rimozione dell’eccesso di pelle e delle sacche adipose, effettuando infine un drappeggio cutaneo.

Le cicatrici diminuiscono col tempo fino a diventare fini e bianche nel giro di 6 mesi. Visto che la pelle delle palpebre è molto fine, la cicatrice è quasi sempre di buona qualità e davvero poco visibile. Ovviamente, come per tutte le cicatrici, bisogna evitare di esporsi ai raggi solari senza protezione.

In ogni caso il trattamento del contorno occhi è molto personalizzato e va studiato insieme al proprio medico di riferimento. Molto spesso è l’unione calibrata e la sinergia tra i vari trattamenti che restituisce i risultati più duraturi e maggiormente apprezzabili dal punto di vista estetico. E’ importante ricordare che è bene diffidare da soluzioni low cost e assicurarsi sempre di rivolgersi a centri specializzati che utilizzino prodotti autorizzati dal Ministero della Salute.

INFO:

Indirizzo: Via Nuoro, 42, 09125 Cagliari CA

Telefono: 070 754 7826