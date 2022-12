Oristano

Con il passaggio all’alta definizione, solo gli apparecchi o i decoder più moderni potranno ricevere il segnale tv

Il tempo è agli sgoccioli per i vecchi televisori, con la data ufficiale dello switch off è arrivata: da domani – mercoledì 21 dicembre – infatti solamente i televisori o i decoder in grado di supportare l’alta definizione potranno continuare a ricevere il segnale delle emittenti nazionali e locali.

Ma che cosa succede in pratica? Da domani la vecchia codifica Mpeg-2 andrà ufficialmente in pensione, lasciando spazio al Mpeg-4, che comporterà la trasmissione di tutti i canali televisivi in HD, ossia in alta definizione. Il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre è dovuto alla necessità di liberare la banda della frequenza 700 Mhz – utilizzata finora in Italia soprattutto dalle tv locali – per la rete 5G dei cellulari.

Per verificare se l’apparecchio sia abilitato o meno alla ricezione dei nuovi canali, sarà sufficiente selezionare il canale di test della Mediaset al 200 o quello della Rai al 100: se apparirà la scritta “Test HEVC Main10”, allora la TV sarà perfettamente in grado di ricevere i nuovi canali. Se invece neanche con una risintonizzazione dei canali sarà possibile visualizzare il messaggio, bisognerà sostituire l’apparecchio o acquistare un decoder di ultima generazione.

Come spiegato dalla campagna di comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, partita il 4 dicembre, per visualizzare correttamente i canali domani per molti utenti potrebbe essere sufficiente una semplice risintonizzazione. Se i problemi di ricezione continuassero e non si riuscisse a visualizzare alcun canale, bisognerebbe verificare il corretto funzionamento dell’antenna o rassegnarsi all’acquisto di una nuova tv o decoder.

Nonostante l’esaurimento dei fondi per il bonus tv già dal 12 novembre, resta ancora a disposizione quello dedicato all’acquisto di un decoder e la sua consegna direttamente a domicilio: destinata ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con una pensione non superiore ai 20.000 euro annui e titolari del canone tv, l’agevolazione può essere richiesta attraverso il numero istituzionale 800 776 883, agli sportelli degli uffici postali o su sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico. Successivamente alla consegna, si potrà inoltre ricevere assistenza telefonica nell’installazione e nella configurazione del decoder, con il servizio gratuito disponibile sempre al numero 800 776 883.

Per offrire un supporto ai cittadini, il Ministero delle Imprese ha inoltre messo a disposizione al numero 06.87800262 un call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, e il numero Whatsapp 340.1206348, a disposizione per rispondere a domande e dubbi via messaggio.

Martedì, 20 dicembre 2022