Conto alla rovescia per la prima Cena in bianco a Cagliari, appuntamento in piazza del Carmine

Appuntamento alle 20 in piazza del Carmine a Cagliari per la prima edizione della โ€œ๐‘ช๐‘ฌ๐‘ต๐‘จ ๐‘ฐ๐‘ต ๐‘ฉ๐‘ฐ๐‘จ๐‘ต๐‘ช๐‘ถโ€ a Cagliari. โ€œTutti insieme apparecchieremo le nostre tavole, creando una cartolina unica della nostra bella Cittร , una suggestiva โ€œcamera da pranzo a cielo apertoโ€, tutta in bianco, allโ€™insegna della socialitร e del rispetto per il territorioโ€, spiegano gli organizzatori. โ€œCena in Biancoโ€, ๐žฬ€ ๐ฉ๐š๐ญ๐ซ๐จ๐œ๐ข๐ง๐š๐ญ๐š ๐๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐‚๐š๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ซ๐ข ๐ž ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐ซ๐จ ๐‹๐จ๐œ๐จ ๐‚๐ข๐ญ๐ญ๐šฬ€ ๐๐ข ๐‚๐š๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ซ๐ข. Una cena seduti โ€œfai da teโ€, tradizionale e molto italiana, aperta a tutti, grandi e piccini, di tutti e per tutti, gratuita per i partecipanti, allโ€™insegna dei valori di convivialitร e condivisione, ๐’•๐’–๐’•๐’•๐’Š ๐’Š๐’๐’”๐’Š๐’†๐’Ž๐’† ๐’‚๐’Ž๐’ƒ๐’‚๐’”๐’„๐’Š๐’‚๐’•๐’๐’“๐’Š ๐’ ๐’†๐’Š ๐’—๐’‚๐’๐’๐’“๐’Š ๐’ ๐’†๐’๐’๐’† 5 โ€œ๐‘ฌโ€ ๐’„๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’๐’๐’๐’•๐’‚๐’๐’ ๐’โ€™๐’Š๐’๐’Š๐’›๐’Š๐’‚๐’•๐’Š๐’—๐’‚: ๐‘ฌ๐’•๐’Š๐’„๐’‚, ๐‘ฌ๐’”๐’•๐’†๐’•๐’Š๐’„๐’‚, ๐‘ฌ๐’„๐’๐’๐’๐’ˆ๐’Š๐’‚, ๐‘ฌ๐’ ๐’–๐’„๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’†, ๐‘ฌ๐’๐’†๐’ˆ๐’‚๐’๐’›๐’‚. Un solo codice colore per la tavola e per lโ€™abbigliamento, il bianco, il colore base ed il piรน fotografico di tutti, che unisce le persone esaltandone i volti e le personalitร โ€. Il motto della serata รจ: ๐Ÿ๐š๐œ๐œ๐ข๐จ ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐œ๐จ๐ฌ๐š ๐ˆ๐Ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ฆ๐ข๐š ๐‚๐ข๐ญ๐ญ๐šฬ€, ๐ง๐จ๐ง ๐š๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ฅ๐š ๐‚๐ข๐ญ๐ญ๐šฬ€ ๐Ÿ๐š๐œ๐œ๐ข๐š ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐œ๐จ๐ฌ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฆ๐ž!

โ€œLa nostra Cittร oggi si prepara quindi a vivere una serata unica e magica: tutti i cittadini, inquilini della nostra meravigliosa Cittร e tutti gli ospiti in cittร sono invitati ad essere protagonisti attivi e non semplici spettatori, vestendo di bianco con una tavolata speciale, una delle piazze piรน belle della cittร . Ricordiamo a tutti โ€“ dicono gli organizzatori โ€“ le poche e facili le regole per poter partecipare a questa prima โ€œCena in Biancoโ€:

รจ una cena โ€œfai da teโ€, ognuno si prepara e porta tutto da casa; ognuno prepara lโ€™allestimento per la propria tavola: candele, fiori, lanterne, centritavola, segnaposti, menu e bolle di sapone;

ogni partecipante (meglio un gruppo) porta tavolo (rettangolare o quadrato con un lato non maggiore di 80 cm.), sedie, tovaglia e tovaglioli in tessuto, posate in metallo (coltelli con la punta arrotondata), piatti in ceramica, bicchieri in vetro (assolutamente vietati carta e plastica);

ognuno sceglie il proprio menรน e lo prepara;

in tavola solo acqua, vino e bibite per i piรน piccoli (assolutamente vietati i superalcolici); ๐จ๐ ๐ง๐ฎ๐ง๐จ ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐š๐œ๐œ๐ก๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ฉ๐š๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ž ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š ๐ฏ๐ข๐š ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐ข ๐ซ๐ข๐Ÿ๐ข๐ฎ๐ญ๐ข, il luogo deve rimanere pulito come lo si รจ trovato. Vestitevi di bianco, mettete tutto in un cesto, in una borsa frigo, in un carrellino della spesa o in un trolley, ovviamente bianco, e sperimenterete emozioni uniche mangiando in un luogo della vostra Cittร che diventerร teatro della vostra performance.

Fonte: Casteddu on line