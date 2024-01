Conto alla rovescia per i saldi: si parte venerdì, nel sud Sardegna giro d’affari da 31 milioni. Ogni sardo spenderà 90 euro

Conto alla rovescia per i saldi invernali anche nell’isola. Si parte venerdì 5 gennaio e le promozioni andranno avanti per 60 giorni. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio si tratta di un giro d’affari nell’Isola di oltre 31 milioni nel Sud Sardegna, un milione e 800mila euro in meno dei 32,8 dello scorso anno. Lo shopping interesserà 155mila persone nel Sud Sardegna. Mediamente una famiglia (che conta 2,25 componenti, 2,3 a livello nazionale) spenderà 198 euro (212 euro nel 2022). La spesa per ogni sardo sarà di 90 euro.

“L’inizio dei saldi a febbraio avrebbe sicuramente agevolato il commercio”, spiega il direttore di Confcommercio Sud Sardegna Giuseppe Scura, “oggi l’offerta per il consumatore è maggiore rispetto agli scorsi anni, rimodellata con le attuali condizioni meteorologiche. Il mondo del commercio oggi è cambiato più che mai, sempre di più, anche i cosiddetti negozi di vicinato si attrezzano con le vendite online”. Secondo l’associazione di categoria “mancano ancora i controlli nei confronti di chi propone le vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno, a discapito di coloro che rispettano le regole e attendono i periodi giusti, imposti per legge”.

Come sempre, è indispensabile stare attenti a possibili truffe e tenere presente alcune regole ben precise a tutela del consumatore. Ecco le regole principali per tutelarsi: