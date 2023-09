Continuità territoriale, “solo propaganda le tre idee portate a Bruxelles dalla Regione”

Cagliari

Maria Laura Orrù (Possibile) critica l’incontro di Solinas e Moro con la commissaria Valean

“La continuità territoriale è una questione vitale per la Sardegna e andrebbe affrontata con maggiore serietà”. La consigliere regionale Maria Laura Orrù (Possibile) critica la recente missione europea del presidente della Regione e dell’assessore ai Trasporti, suggerendo loro di “organizzarsi meglio per il prossimo incontro a Bruxelles, dove non si accontenteranno di una stretta di mano ma avranno bisogno di dati, numeri, studi di valutazione e impatti”.

“Trovo surreale la narrazione dell’incontro del Presidente Solinas e dell’Assessore ai Trasporti Moro, con la Commissaria Valean a Bruxelles”, scrive Orrù. “L’istantanea della stretta di mano a favore di fotocamera è la sintesi dell’approccio di questa Giunta alla complessa questione della continuità territoriale. Foto di rito a parte, il modello che emerge dalle loro dichiarazioni è basato su tre pilastri fondamentali e necessita di qualche considerazione per riportarlo nell’alveo che gli compete: la propaganda”.

“Il primo pilastro – forti di un emendamento al Collegato alla Finanziaria 2023 appena approvato che prevede contributi per ben 25 milioni di euro ai vettori – sono gli aiuti alle compagnie. A scanso di equivoci, è bene che si chiarisca che NON si tratta di supportare la continuità territoriale – quella per i residenti, per intenderci – ma per l’apertura di nuove rotte che NON si devono sovrapporre a quelle esistenti che collegano i nostri scali con quelli già esistenti – escludendo di fatto quelle più utilizzate e quelle che servono veramente. Quindi”, si chiede la consigliera di Possibile, “gli aiuti alle compagnie quale vantaggio porteranno ai cittadini sardi?”.

“L’altro elemento di questo modello sembrerebbero gli aiuti diretti ai passeggeri. Ma anche qui perché la proposta venga ritenuta credibile occorrerebbe precisare con quali e quanti risorse, occorrerebbe dire su quanti e quali voli, dal momento che uno dei problemi principali, specie in bassa stagione, è proprio la mancata attivazione di tratte o il numero insufficiente per garantire una vera mobilità ai sardi che viaggiano per lavoro, studio, motivi sanitari o anche solo per diletto”, prosegue la nota.

‘La ciliegina sulla torta di questo modello sembra infine – come se non fosse una strada fallimentare già percorsa dallo stesso Solinas – la creazione di una bella compagnia aerea sarda sul modello di quello corso. Peccato che non si informino e non sappiano cosa stia succedendo al momento al ‘modello corso’. Un modello entrato in crisi, in una situazione e un momento storico di mercato liberissimo: la compagnia Air Corse (per il 60% partecipata dalla Regione), titolare incontrastata dal 1998 delle rotte in continuità con la Francia continentale e per la quale la Francia dal ‘98 ha investito risorse infinitamente maggiori rispetto a quanto non investa l’Italia, rischia la sua propria esistenza per l’ingresso di Volotea nella gara per la continuità aerea, appena bandita per il periodo 2024-2027”.

“I corsi stanno vivendo al momento una situazione che noi conosciamo benissimo e viviamo tutti i giorni”, scrive Maria Laura Orrù: “voli che non si trovano, impossibilità di programmare qualunque viaggio per qualsivoglia ragione, e arriveranno anche lì i rincari e i prezzi incontrollati e insostenibili. Quindi lo dicano con chiarezza Solinas e l’assessore Moro: avere una società ‘in house’ non dà garanzia di alcuna prelazione sulla continuità, in un contesto di libero mercato in cui la concorrenza, per le regole europee, deve essere garantita in ogni caso”.

La consigliera di minoranza sottolinea che la continuità territoriale “è un problema gigantesco, che va molto oltre la garanzia di un diritto alla mobilità, investendo la titolarità delle porte di accesso alla nostra isola. Questa partita non si gioca puntando i 25 milioni di un emendamento X di un collegato X di una finanziaria X. La posta in gioco è ben più consistente, con investimenti di miliardi di euro in grado di governare le leve economiche dello sviluppo di un’intera isola. È un tema davvero nevralgico e delicato, da presidiare con fermezza, e allo stesso tempo con estrema prudenza prima di consegnare le chiavi delle porte d’ingresso della nostra casa a qualsiasi fondo d’investimento privato”.

A proposito dei numeri da presentare a Bruxelles a sostegno di una proposta realizzabile, Orrù scrive che si tratta di “quei numeri che la Regione non riesce a farsi dare dalle compagnie; quegli studi che, nonostante i 300 mila euro stanziati nella finanziaria scorsa proprio per valutare la fattibilità di mettere in piedi la flotta sarda, non sono mai stati resi pubblici. Sono soldi dei contribuenti: vengano diffusi i risultati, ammesso che ci siano. Questo è il momento di farlo, se vogliono essere minimamente credibili”.

Giovedì, 7 settembre 2023