Prima svolta per la continuità territoriale in Sardegna. Autorizzata dalla Regione, Ita Airways potrà mettere in vendita i biglietti per i collegamenti fra Cagliari e Roma Fiumicino e Milano Linate della continuità territoriale della Sardegna. Il collegamento Cagliari- Milano Linate, messo a bando a fine dicembre, è stato assegnato a Ita, la sola a presentare un’offerta per questa rotta, per poco più di 5 milioni di euro con un ribasso del 50,3% sull’importo a base d’asta. Ita si è aggiudicata anche la tratta Cagliari-Roma Fiumicino per circa 8 milioni di euro, grazie a un ribasso pari al 53,1%. La tratta Olbia-Milano Linate, per la quale si è fatta avanti anche Ita, è stata aggiudicata per 910.858 euro ad AeroItalia, che ha offerto un ribasso del 75% sull’importo a base d’asta, pari a più di 3,6 milioni.

“È un passaggio fondamentale che con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 16 febbraio prossimo consentirà a tutti in tempi brevissimi di poter prenotare i biglietti per i voli in continuità da e per lo scalo cagliaritano, in attesa che le rotte vengano aggiudicate definitivamente”, dichiara l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro. “Come previsto dalla normativa europea di settore ai passeggeri sarà garantita la riprotezione qualora l’assegnazione finale delle rotte dovesse mutare. A breve procederemo ad autorizzare la vendita dei biglietti anche per i voli da e per l’aeroporto di Olbia”.

