Continuano anche in Sardegna gli sbarchi dei migranti: nella notte giunto un gruppo di algerini

Cagliari

Accompagnati al centro di accoglienza di Monastir

Continuano anche in Sardegna gli sbarchi dei migranti. Stanotte, a Sant’Anna Arresi, i carabinieri della Stazione di San Giovanni Suergiu, dopo una segnalazione pervenuta alla centrale operativa di Carbonia, hanno rintracciato nella località Is Loccis, in prossimità del centro abitato, quattro cittadini nordafricani, tutti maschi adulti che camminavano sulla statale.

I quattro, in buone condizioni di salute, hanno dichiarato di essere di nazionalità algerina.

Erano sbarcati poco prima a Porto Pino a bordo di un barchino del quale non si sono trovate le tracce.

Dopo essere stati sentiti dai carabinieri, i migranti sono stati accompagnati al Cpa di Monastir, dove soggiorneranno nei prossimi giorni.

Giovedì, 24 agosto 2023