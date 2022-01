Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nelle scorse ore la sindaca aveva anche smentito le voci che circolavano a Uras sulla possibile chiusura delle scuole a causa di positività al coronavirus: l’ipotesi delle lezioni a distanza è stata per il momento scartata perché i contagiati sono per lo più adulti.

Sono sempre due i residenti ricoverati in ospedale, gli altri positivi si trovano invece in isolamento domiciliare. L’aggiornamento, che considera soltanto i casi confermati dall’Asl, è stato diffuso dalla sindaca Anna Maria Dore.

Anche in questo caso si teme che i numeri reali siano più alti: “Ho avuto numerose segnalazioni su tamponi antigenici rapidi risultati positivi”, ha detto la sindaca Manuela Pintus. “A tutte le persone entrate a contatto col virus un augurio per un rapido ritorno alla normalità. A tutti noi invece una richiesta di massima prudenza, che va ben oltre il rispetto delle norme anticontagio. Limitiamo tutti i comportamenti che possono metterci a rischio e proteggiamo dal virus le persone più fragili”.

Ancora nuovi contagi da coronavirus confermati nel Terralbese. Ieri sera il sindaco di Terralba Sandro Pili ha dato notizia di 22 nuovi referti positivi nella cittadina. Si tratta in parte di contagi collegati ad altri casi accertati in precedenza.

Fonte: Link Oristano

